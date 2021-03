제이엘케이, 인크루트알바콜과 5600만원 규모 데이터가공 플랫폼 공급계약

[아시아경제 지연진 기자] 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 9,540 전일대비 140 등락률 +1.49% 거래량 56,428 전일가 9,400 2021.03.22 09:36 장중(20분지연) 관련기사 제이엘케이, 외국인 2228주 순매수… 주가 5.2%제이엘케이, 인공지능 허혈성 뇌졸증 진단 시스템 특허권 취득 제이엘케이, 삼성서울병원과 ‘인공지능 의료 솔루션’ 특허 등록 close 는 인크루트알바콜과 5651만원 규모의 인공지능 데이터 가공솔루션 헬로데이터 플랫폼 공급계약(SaaS)을 체결했다고 22일 공시했다.

인공지능 데이터 가공솔루션은 음성과 텍스트, 비디오 데이터 어노테이션(Annotaion) 툴과 함께 원천 데이터 및 결과 데이터가 저장되는 클라우드 서버를 제공하는 것이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr