잠시 쉬는 투자자, 관망하고 있다…거래대금 확 줄고 변동성 지수 최저치

코스피 거래대금 1월보다 42%↓

코스피 공포지수는 올들어 최저

[아시아경제 이선애 기자] 코스피 지수가 박스권을 횡보하고 있는 가운데 투자자들이 뚜렷한 관망세를 보이고 있다. 거래대금이 연초보다 큰 폭으로 줄었고, 일명 '공포 지수'로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 올해 들어 최저치로 낮아졌다.

21일 한국거래소에 따르면 3월 들어 지난 19일까지 14거래일간 코스피 일평균 거래대금은 15조3525억원으로 집계됐다. 3월 일평균 거래대금을 1월(26조4778억원), 2월(19조954억원)과 비교하면 각각 42.02%, 19.60% 줄어든 수준이다. 지난 15일에는 하루 거래대금이 12조5809억원으로 올해 들어 최소였다. 작년 11월20일(12조2662억원) 이후 약 4개월 만에 가장 적었다.

이날 거래대금은 역대 최대 코스피 거래대금을 기록한 1월11일의 44조4338억원 대비 71.69% 감소했다. 또 3월에는 코스피 하루 거래대금이 20조원을 넘은 날이 아직 하루도 없다.

올해 들어 일 거래대금 추이를 보면 1월에 20거래일 모두 20조원을 웃돌았고 2월에도 18거래일 중 5거래일이 20조원을 돌파했다. 시가총액 대비 거래대금 비율을 나타내는 시가총액 회전율 역시 낮아졌다. 일평균 회전율은 1월 1.24%, 2월 0.90%, 3월 0.73%로 하락했다. 월간 기준 작년 10월(0.67%) 이후 최저치다.

통상 주가가 오르면 거래대금 규모도 커진다. 최근 코스피 거래대금도 코스피 지수 움직임에 연동하는 흐름을 보였다. 1월 초 코스피가 사상 처음으로 3000선을 돌파하고서 장중 3200선까지 치솟자 거래대금은 폭발적으로 증가했다. 작년 마지막 거래일에 17조9289억원이었던 코스피 일 거래대금은 해를 넘기자마자 새해 첫 거래일인 1월4일에 25조114억원으로 껑충 뛰었다. 이후 40조원대까지 불어나며 사상 최대치를 갈아치우고서 1월 내내 20조원대를 유지했다.

하지만 단기 급등 부담이 컸던 코스피 지수가 2월 들어 상승 탄력이 둔화하자 거래대금도 숨 고르기에 들어갔다. 3월 들어 본격적으로 금리 상승 부담이 부각되고 지수 흐름이 정체되면서 거래대금의 감소 폭이 커졌다. 코스피는 1월11일에 장중 3266.23까지 오른 후 두 달 이상 전고점을 넘지 못하고 3000선 안팎에서 횡보 장세를 이어가고 있다.

최유준 신한금융투자 연구원은 "금리 변동성 확대로 주가 상승이 제약된 점이 추가 유동성 유입을 저해했다"며 "대기 자금은 여전히 60조원대여서 향후 금리 상승 속도 조절이 증시 자금 유입 신호가 될 것"이라고 내다봤다.

투자자들이 잠시 쉬어가며 시장을 관망하는 자세를 보이자 연초 급등했던 VKOSPI는 이달 들어 하향 안정화하는 모습이다. VKOSPI는 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정하는 지수로, 주가지수가 급락할 때 급등하는 특성이 있어 공포 지수로도 불린다.

한국거래소에 따르면 VKOSPI는 지난 18일 기준 22.69로 지난해 12월 30일(22.09) 이후 가장 낮았다. 다음 날인 19일 23.61로 소폭 반등하긴 했지만, 18일을 제외하면 여전히 올해 들어 가장 낮은 수준을 나타냈다. 이는 채권 금리 변화가 향후 증시 향방을 좌우할 핵심 변수로 떠오른 가운데 금리 리스크가 시장에서 어느 정도 소화될 때까지 적극적인 행보를 자제하고 있다는 것을 의미한다.

변동성 지수의 하락세는 미국 증시에서도 비슷하게 나타난다. 시카고옵션거래소(CBOE)가 산출하는 변동성지수(VIX)는 19일(현지시간) 20.95로, 2월 말(27.95) 대비 7포인트 하락했다.

전균 삼성증권 연구원은 "최근과 같은 시장 분위기면 투자자가 공포감을 느낄 만한데 실제 옵션시장에 반영된 변동성 지표는 반대로 나타나다 보니 의아해할 수 있다고 본다"며 "이는 변동성 지수가 최근 시장의 관망세를 반영하고 있기 때문"이라고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr