[아시아경제 황윤주 기자] 19일(현지시간) 외신에 따르면 멕시코 중부 게레로주의 산마르코스 지역으로부터 남동쪽으로 59㎞ 떨어진 지점의 19㎞ 깊이 진원에서 규모 5.7 지진이 발생했다.

지진으로 인한 사상자나 심각한 재산 피해는 접수되지 않았다. 수도 멕시코시티에서도 파동이 감지돼 시민들에게 경보가 내려졌으나 진동은 거의 느껴지지 않았고 관련 피해도 발생하지 않았다고 당국은 전했다.

진원지 인근에 있는 아카풀코 지역의 한 휴양지에서는 강한 진동 때문에 여행객들이 호텔 바깥으로 대피한 것으로 전해졌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr