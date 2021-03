미얀마 민주 진영, 군부 '민간인 학살' ICC 회부 추진…사망자 계속 늘어

[아시아경제 임철영 기자] 미얀마 군부가 쿠테타에 저항하는 민간인을 탄압하고 하고 있는 가운데 미얀마 민주 진영이 잇따르는 민간인 사망 사건을 '학살 행위'로 규정하고 국제형사재판소(ICC)를 통해 조사하는 방안을 추진하기로 했다. 이와 함께 미얀마 사태를 논의하기 위한 아세안 특별 정상회의를 개최하는 방안도 모색키로 했다.

19일 외신에 따르면 초 모 툰 주 유엔 대사는 뉴욕에서 열린 행사에 참석해 민주 진영 총선 당선자들이 모인 연방의회 대표위원회(CRPH)가 미얀아 군부에 책임을 묻는 방안을 고민하고 있다고 밝혔다. 그는 "ICCC도 방안 중 하나"라고 언급하면서 "ICC에 미얀마는 가입돼 있지 않지만 이번 사건을 ICC에 가져갈 방안을 모색할 필요가 있다"고 말했다. 앞서 CRPH는 최근 미얀마 군부을 국제법정에 세우기 위해 국제 로펌과 계약을 맺었다고 밝혔었다.

미얀마 민주 진영의 움직임이 가시화하고 있는 가운데 현지에서는 군부의 유혈진압으로 사망자가 속출하고 있다. 현지 매체에 따르면 이날 충남부 산주 아웅반에서 군경의 진압으로 8명이 사망한 것으로 알려졌다. 정치범지원협회(AAPP)는 18일까지 224명이 사망했다고 밝혔다.

국제 사회 움직임도 감지된다. 조코 위도도 인도네시아 대통령은 이날 성명을 통해 미얀마 사태를 다룰 아세안 특별 정상회의 개최가 필요하다고 촉구했다. 그는 "미얀마 군부의 폭력을 멈춰 사상자가 나오지 않게 해야한다"면서 "의장국인 브루나이에 정상회의 개최를 제안하겠다"고 언급했다. 인도네시아 하디 통합군사령관도 화상으로 열린 아세안 군 수뇌부 회의에서 미얀마 상황에 대해 우려를 표명하기도 했다.

