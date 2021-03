모테기 외무상 "北 대응·인태 지역 평화, 한미일 3국 협력 중요"

[아시아경제 임철영 기자] 미국의 외교·국방장관(2+2) 회의가 한국과 일본에서 열린 것과 관련해 일본 정부가 한미일 3국 협력의 중요성을 재차 강조했다.

19일 일본 외무성에서 열린 기자회견에서 모테기 도시미쓰 외무상은 "일본과 미국 간 2+2 회의에서 확인했던 것처럼 한미일 3국 협력은 북한에 대한 대응과 인도·태평양 지역의 안전과 평화 그리고 번영에 중요하다고 생각한다"고 말했다.

모테기 외무상은 한미가 발표한 공동성명에 중국을 명시적으로 비판하지 않은 점과 관련해서는 "한미 각료 협의이기 때문에 논평은 삼가고 싶다"고 답변했다.

토니 블링컨 미국 국무장관과 로이드 오스틴 미국 국방장관은 정의용 외교부 장관·서욱 국방부 장관과 2+2 회의에 앞서 16일 도쿄에서 모테기 외무상, 기시 노부오 방위상과 2+2 회의를 열었다.

회담 후 모테기 외무상은 "한미일의 긴밀한 협력이 중요하다는 것을 다시 확인했다"면서 "(유엔) 안전보장이사회 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화 실현을 위해 긴밀하게 협력하기로 (의견이) 일치했다"고 언급했다.

이어 "(북한에 의한 일본인) 납치 문제의 조기 해결을 위한 지속적인 이해와 협력을 요구했으며 블링컨 장관으로부터 강한 지지를 얻었다"고 부연하기도 했다.

