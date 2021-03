[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오전 구청장실에서 한국거래소 부산본사로부터 보건소 및 재난안전대책본부 관계자들을 위한 꽃바구니를 전달받고, 손병두 거래소 이사장과 함께 기념촬영을 했다.

한국거래소에서는 이날 코로나19로 침체된 화훼농가를 돕고 화훼 촉진 운동에 동참하기 위해 영등포 보건소 의료진과 재난안전대책본부 근무자들에게 감사와 응원을 담은 꽃바구니를 전달했다.

채현일 구청장은 "따스한 봄날, 예쁜 꽃으로 마음을 나눠주신 한국거래소 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 코로나19의 극복과 화훼농가 살리기에 더욱 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr