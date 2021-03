3월 넷째주 공모주 청약 일정은?

[아시아경제 장효원 기자] 이달(3월) 넷째주에는 엔시스가 일반 공모 청약을 진행한다. 이번 주 청약이 예정됐던 해성티피씨는 오는 4월로 일정을 연기했다.

◆엔시스= 2006년 설립된 엔시스는 2차전지 배터리 검사장비 제조기업이다. 2차전지 생산공정은 크게 ▲전극공정 ▲조립공정 ▲활성화공정 ▲모듈 및 팩(PACK) 공정으로 분류할 수 있는데 엔시스는 모든 공정에 비전검사장비를 납품하고 있다.

주요 고객은 2차전지 중심으로 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 큰 비중을 차지하고 있다. 제품별 매출 비중은 2차전지 제품 78.3%, 태양광 제품 0.6%, 용역서비스 21.1%를 차지한다.

엔시스는 비전 검사장비 제조사업을 본격화한 2017년 매출 200억 원을 돌파했고 2019년에는 매출 319억원을 기록했다. 지난해 1∼3분기 누적 매출액은 288억원, 영업이익은 73억원을 달성했다.

엔시스는 기관 투자자 수요예측 결과 공모가를 희망 범위 상단인 1만9000원으로 확정했다. 수요예측에는 기관 1550곳이 참여해 경쟁률 1468대 1을 기록했다. 오는 22~23일 일반 투자자 청약을 진행한 후 오는 4월1일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 주관사는 미래에셋대우다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr