[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 18일 플라스틱 줄이기 실천을 약속하는 ‘고고챌린지’에 동참했다.

유 구청장은 ‘1회용품은 과감히 거절하고! 사용 후에는 제대로 배출하고!’를 실천하기로 다짐하며, 마포구민도 함께해 줄 것을 희망했다.

유동균 구청장은 다음 캠페인을 이어갈 주자로 ‘이승로 성북구청장’, ‘시민이 만드는 생활정책 연구원, 황인국 이사장’, ‘마포구 홍보대사인 팝핀현준, 박애리 부부’를 추천했다.

