부산 부동산투기 조사, 3곳만 한다고? “장난하나, 전 세계를 대상으로 하라”

뿔난 오규석 기장군수, “눈가리고 아웅 말고, 모든 부동산 철저하게 조사해야”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “공직자 부동산 투기 조사는 국내뿐 아니라 전 세계 모든 지역을 대상으로 하라!”

오규석 부산 기장군수가 부산시와 여야의 공직자 부동산 투기 비리조사와 관련해 부산지역 조사대상 지역을 3곳으로 한정한 데 대해 비판 발언을 19일 쏟아냈다.

부산 여·야·정이 구성한 ‘공직자 부동산비리조사 특별기구’가 최근 10년 이내 부산시 전·현직 선출직 공직자와 고위 공무원, 그 직계가족 등을 대상으로 부산 강서구 가덕도·대저동, 기장군 일광신도시, 해운대구 엘시티 등의 지역 투기 의혹을 조사하는 것으로 돼 있는데 대해 오 군수는 반대한다는 의미이다.

오 기장군수는 “부산 여·야·정이 합의한 특별기구가 조사에 나선 것에는 적극 환영한다. 그러나 조사지역을 한정하는 것은 ‘눈 가리고 아웅’하는 것이며, 전형적인 보여주기 조사”라고 반발했다.

“‘태산명동 서일필(泰山鳴動 鼠一匹)’이란 말처럼 떠나갈 듯 요동하더니 뛰어나온 것은 쥐 한 마리뿐이다. 공직자를 비롯한 정치인들의 부동산 투기 의혹으로 국민의 분노가 하늘을 찌르고 있는데 이런 얄팍한 조사는 절대 받아들일 수 없다”고 말했다.

오 군수는 “국내 부동산 투기는 물론이고, 해외 부동산까지 자금 출처를 밝혀 일벌백계해야 한다”고 강하게 주장했다.

권력과 돈, 정보가 있다고 재산을 파렴치하게 불리는 부동산 투기는 ‘악습 중의 악습’으로, 뿌리를 자르는 식이 아니라 뿌리째 뽑아 없애버려야 한다는 것이다.

또 “그런 자는 영원히 공직에 발을 붙이지 못하도록 퇴출시켜야 한다”고 강하게 비판했다.

공직자의 부동산 투기는 모든 이의 꿈과 희망을 짓밟는 폭력이어서 공직자 부동산 투기 척결을 시대적 과제로 삼아 여야 모두 동참해야 한다고 덧붙였다.

오 군수는 “나와 가족부터 앞장서서 모든 조사를 받겠다. 잠시 보여주기식 조사는 절대 용납되지 않을 것”이라며, “국내·외 모든 부동산을 대상으로 철저한 조사가 이뤄질 수 있도록 전·현직 선출직 공직자와 임명직 고위 공무원과 가족 모두 동참할 것을 절박하게 호소한다”고 말했다.

