SK바이오팜은 자회사 SK라이프사이언스와 233억원 규모 의약품 공급계약을 체결했다고 18일 공시했다. 이는 2019년 연결 매출액의 18.81%에 해당하는 규모다.

