어머닌 주식 날리고, 아들은 사업 실패 … 차안에서 함께 떠났다

부산 경찰, 기장 해변 주차된 차에서 모자 시신 발견

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 해변에 주차된 차에서 50대 어머니와 30대 아들이 숨진 채 발견됐다.

어머니는 주식 투자 실패로 빚이 많았고, 아들은 사업 실패로 마땅한 수입이 없어 생활고를 겪고 있었던 것으로 알려졌다.

18일 부산 경찰에 따르면 전날인 17일 오전 한 남성이 112에 신고해 “어머니와 형이 전화를 받지 않는다”며 실종 신고를 했다. 신고자는 실종 어머니의 둘째 아들이다.

경찰은 어머니와 형 명의의 휴대전화 위치 추적으로 부산 기장군의 한 해수욕장에서 이들을 찾아냈다.

마침 한 주민이 112로 “해수욕장에 아침부터 주차돼 있던 승용차에 성인 2명이 있는데 문을 두드려도 반응이 없다”고 신고한 상태였다.

경찰은 승용차에서 모자의 시신을 발견했고, 둘째 아들은 신원을 확인했다.

경찰 관계자는 “어머니의 주식 투자 실패와 아들의 사업 실패 등이 겹치면서 생활고에 시달린 것으로 보인다”며 “타살 정황이 없다”고 말했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 1577-0199, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

