‘경자유전’ 파괴행위 뿌리뽑겠다 … 기장군, 농지·산지 투기 불법전용 조사 착수

오규석 기장군수, 강도 높은 조사 후 엄중 조치할 것

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 농지와 산지의 투기나 불법전용에 대해 뿌리뽑겠다고 나섰다.

기장군은 18일 ‘농지·산지 투기 및 불법전용 근절 대책회의’를 열고 투기와 불법전용 행위에 대한 조사에 들어간다고 밝혔다.

가장군은 부서별 자체 계획을 수립해 관내 농지와 산지의 의심 사례가 있는지 조사해 발본색원한다는 방침이다.

오규석 기장군수는 “경자유전 원칙이 무너진 데 대해 전 국민이 공분하고 있다”며 “엄중하게 책임을 묻고 합당한 조치를 해야한다”고 강조했다.

기장군 이에 따라 산림공원과, 친환경농업과, 휴먼도시과가 신속하게 자체 계획을 수립해 농지와 산지 거래에 대한 전수 조사에 들어간다.

기장군은 전날 군수지시로 ‘공무원 부동산투기조사 TF’을 구성하고 5년간 전·현직 기장군 공무원에 대한 부동산 투기 감사에 나섰다.

TF는 기장군 부군수를 단장으로 총 11명이 구성됐다. 또 기장군은 17일부터 ‘전·현직 공무원 및 전·현직 선출직 공직자 부동산투기 제보창구’를 개설해 운영에 돌입했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr