“마이데이터 혁신 가속화 한다” 과기정통부, 100억 규모 공모 추진

[아시아경제 구은모 기자] 정부가 총 100억원 규모의 마이데이터 사업 공모를 추진한다.

과학기술정보통신부는 오는 19일부터 ‘2021년 마이데이터 사업 공모’를 추진한다고 18일 밝혔다. 마이데이터(MyData)란 정보주체를 중심으로 산재된 개인 데이터를 한 곳에 모아 개인이 직접 열람·저장하는 등 통합·관리하고, 이를 활용해 개인을 위한 맞춤형 서비스를 제공하는 것을 말한다.

정부는 올해 국민의 체감도가 높고 서비스의 확장성이 큰 분야를 중심으로 실증사업을 추진하고, 사업성과를 확산시켜 마이데이터 산업 활성화에 기폭제가 될 수 있도록 한다는 방침이다. 이를 위해 국민 편익이 높고, 큰 산업적 파급효과가 예상되는 금융·의료·생활소비·교통의 4대 분야를 중심으로 이용자 편익과 수, 서비스 확장가능성 등을 고려해 총 8개 서비스를 평가·선정한다는 계획이다.

신청자격은 모든 공공·민간 기관(업)에서 개인데이터 보유기관 및 활용기관이 함께 컨소시엄을 구성하여 참여할 수 있으며, 선정된 과제는 최대 10억원의 개발비 등이 지원된다.

과기정통부는 2019년부터 금융상품 추천서비스, 응급상황 시 진료기록 공유서비스, 소상공인 문서·자금 플랫폼 서비스 등 다양한 분야에서 마이데이터 서비스를 발굴·지원해 전 영역으로 확산하기 위한 마이데이터 실증 사업을 추진해왔다.

현재까지 총 97개 기관이 참여했으며, 의료·금융·에너지 등 9개 분야에서 대형병원·금융사·통신사 등 데이터 보유기관과 혁신서비스를 개발하는 활용기관을 연계해 17개 서비스 개발을 지원했다. 작년에는 개인이 주도적으로 데이터를 유통·활용해 다양한 분야로 서비스가 확장될 수 있도록 개인 데이터 플랫폼(PDS) 기반 실증 사업을 처음으로 시도했다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 “마이데이터 핵심서비스 발굴부터 사업화 지원, 인식 확산 등 전 방위적인 지원을 통해 마이데이터 산업 활성화를 위한 선순환 생태계를 조성해 나가겠다”며 “마이데이터 혁신 플랫폼의 역할을 하는 실증 사업을 통해 국민 생활과 밀접한 다양한 분야에서 안전하게 실증되고 획기적 서비스로 이어져 마이데이터 산업이 전 영역으로 확산·발전하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

