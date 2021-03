'고용 위기' 기업부설연구소 190곳에 100억원 지원

과기정통부, 지원사업 대상 선정 마쳐

[아시아경제 김봉수 기자]정부가 코로나19 사태 장기화로 인해 연구 활동 위축 및 인력 유출 위기를 겪고 있는 중소기업 부설 연구소 190곳에 고용 유지를 조건으로 예산 약 100억원을 지원한다.

과학기술정보통신부는 올해 2021년 ‘고용위기 기업부설연구소 R&D전문인력 활용지원사업’의 일환으로 중소기업 190개사를 신규 지원 대상으로 선정했다고 밝혔다.

과기정통부는 지난해부터 코로나19 장기화에 따른 기업의 R&D활동 위축 및 핵심연구인력 유출을 최소화해 현재의 일자리를 지키고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 목적으로 이 사업을 추진하고 있다.

실제 지난해 한국산업기술진흥협회 조사 결과 코로나19 위기에 따른 경제활동 위축과 경기침체로 중소기업의 R&D활동과 고용이 위축되고 있다. 지난 3월에 R&D 투자 축소 계획이 있다고 답변한 기업은 48.2%였는데, 58.5%(5월), 59.0%(9월)로 점점 늘어났다. 연구원 채용 축소 계획도 3월 41.6%에서 5월 51.6%, 9월 42.2%로 다소 늘어나는 추세다. 코로나19 대응 정부R&D 대책에 대해 77.2% 중소기업이 연구 인력 고용 유지 지원이 필요하다고 답변했다.

대상은 코로나19로 R&D활동을 유지하기 어려운 중소기업이다. 선정되면 R&D투자와 핵심 연구인력 고용유지를 위한 기본연구과제(과제당 연 5000만원)를 지원한다. 기업에서는 필요로 하는 연구주제로 지원(자유공모)할 수 있으며, 선정 시 민간부담금(정부지원금 100%)과 기술료가 면제된다. R&D활동을 유지하기 위한 기존 인력 인건비도 포함된다. 참여 기업은 과제 수행기간 동안 참여인력의 고용 유지 조건을 지켜야 하다.

정부는 지난해 7월 3차 추가경정예산이 통과된 후 첫 지원 사업을 실시했으며, 올해는 지난 1월 공모를 통해 1292개사가 지원을 한 후 평가를 거쳐 190개가 지원 대상으로 최종 선정됐다.

이중 50%는 지방 소재 기업이며, 분야 별로는 기계·소재 기업이 48개사(25.3%)로 가장 큰 비중을 차지했고, 이외 전기·전자 47개사(24.7%), 정보통신 37개사(19.5%), 바이오의료 28개사(14.7%), 지식서비스 15개사(7.9%), 화학 11개사(5.8%), 에너지·자원 4개사(2.1%)가 뒤를 이었다.

권석민 과기정통부 과학기술일자리혁신관은 “한국판 뉴딜의 일환으로서 진행되는 이번 사업을 통해, 범국가적 고용안전망이 구축될 수 있도록 선정기업의 R&D활동과 고용 유지에 적극적 지원을 다할 것”이라며 “기업이 코로나19 위기를 벗어나 R&D활동에 집중할 수 있는 환경을 조성하고, 나아가 선도형 경제(디지털 뉴딜)와 저탄소 경제(그린 뉴딜)로 도약할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr