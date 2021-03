"임신부 코로나 백신 맞으니 아기에게도 항체 생겨"

[아시아경제 금보령 기자] 임신한 여성이 코로나19 예방 백신을 접종했을 경우 아이도 코로나19 항체를 갖고 태어난다는 연구 결과가 나왔다.

이스라엘 언론에 따르면 17일(현지시간) 예루살렘 하다사 메디컬센터 연구진은 임신 중 코로나19 백신을 접종한 여성이 낳은 40명의 신생아를 검사한 결과, 충분한 수준의 면역 항체를 보유한 것으로 확인됐다.

연구를 위한 혈액 샘플은 신생아 탯줄에서 채취했다. 임신부들이 맞았던 백신은 화이자-바이오엔테크 제품이었다.

이번 연구를 주도한 하다사 메디컬센터의 다나 울프 바이러스 과장은 "(신생아에게서) 코로나19 병원체의 스파이크 단백질에 반응하는 면역 글로불린을 확인했다"고 설명했다. 그는 아기가 물려받은 항체가 코로나19 감염을 막는지에 대해서는 아직 확인하지 못했으나 그런 기능을 할 것으로 확신한다고 말했다. 다만 이번 연구에 아이가 얼마나 오래도록 항체를 유지하는지는 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

코로나19 백신 개발 초기에는 임신부에 대한 접종이 권고되지 않았으나 이스라엘은 지난 1월 중순부터 임신부 접종을 허용했다.

한편 미국에서도 코로나19 백신을 접종한 임신부가 낳은 아이에게서 항체가 검출됐다는 보고가 나왔다.

가디언에 따르면 미국 플로리다 남부의 의료 종사자인 한 여성은 임신 36주인 지난 1월 모더나 백신을 1회 접종하고 3주 뒤 여자 아기를 출산했다. 소아과 전문의인 폴 길버트와 채드 러드닉은 아기의 탯줄에서 나온 혈액을 분석했고, 그 결과 코로나19 항체가 검출됐다고 알렸다.

