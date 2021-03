[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 산악 안전사고 예방 및 발생 시 신속한 대처를 위해 총력을 기울이고 있다.

광산소방서는 지난 16일부터 관내 주요 등산로인 어등산과 용진산 등에 QR코드를 부착했다고 17일 밝혔다.

봄철 산행 인구가 증가할 것으로 예상됨에 따라 산악 안전사고 예방 및 대처법을 홍보하기 위한 비대면 추진 시책이다.

119산악위치표지판과 119산악구급함에 부착된 QR코드에는 ▲산악안전사고 예방법 ▲사고 시 본인위치 전송 방법 ▲심폐소생술 요령 ▲구급함 내 물품 사용법 등이 담겨있다.

최병복 119재난대응과장은 “QR코드 스티커 제공 정보를 잘 숙지해 산악안전사고에 미리 대비하길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr