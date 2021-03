KB국민은행, 1000억원 규모 녹색채권 발행

발행 만기 1년, 발행 금리 0.89% 고정

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 17일 1000억원 규모의 원화 녹색채권을 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 지난해 12월에 환경부가 발행한 ‘녹색채권 가이드라인’의 절차 및 기준을 준수했다. KB국민은행은 녹색채권 발행을 통해 조달한 재원을 태양광 발전과 풍력 발전 등 국내 저탄소 녹색 사업을 지원하는 데 사용할 예정이다.

채권의 발행 만기는 1년이며, 발행 금리는 0.89% 고정금리다. 구체적인 자금 사용내역과 환경개선 기여도는 향후 투자자 안내문을 통해 홈페이지에 게시될 예정이다.

한편 KB국민은행은 딜로이트 안진을 통해 국제 가이드라인 및 환경부 제정 녹색채권 가이드라인을 충족하는 인증을 받았다. 국민은행 관계자는 “ESG(환경·사회·지배구조)를 선도하는 금융기관으로서 친환경 사업을 지원하기 위해 녹색채권을 비롯한 ESG채권을 지속적으로 발행할 예정"이라고 말했다.

