코로나에 온라인쇼핑 확산…작년 전자상거래 카드결제액 100조 돌파

연간 전자상거래·통신판매 카드결제액, 2009년 12월 이후 처음으로 100조 넘어

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 확산으로 비대면 거래 비중이 크게 늘면서 지난해 전자상거래 신용카드 결제액이 처음으로 100조원을 넘었다.

17일 한국은행에 따르면 작년 전국 전자상거래·통신판매 개인 신용카드 결제액은 116조3251억원이었다. 전국 연간 전자상거래·통신판매 신용카드 결제액이 100조원을 넘은 것은 한은이 관련 통계를 집계한 2009년 12월 이후 처음이다.

간편결제 시스템이 발전하면서 전자상거래·통신판매 신용카드 결제는 계속해서 늘고 있었다. 특히 2016년(+25.01%, 51조6천700억원), 2017년(+25.02%, 64조5천959억원)에는 연간 10조원 넘게 급증하기도 했다. 지난해에는 코로나19 확산으로 대면 거래가 줄면서 3년 만에 25% 가까운 증가율을 기록했다.

월별로 봤을 때 지난해 9월(10조2943억원)에 처음으로 월간 기준 10조원을 넘었고, 작년 12월(11조4122억원)에는 11조원을 웃돌았다. 한은 관계자는 "비대면 거래의 상당 부분이 온라인 쇼핑몰 등에서의 전자상거래라고 볼 수 있다"고 설명했다.

반면 코로나19로 여행길이 막히면서 면세점 소비는 직격탄을 맞았다. 지난해 연간 전국 면세점 개인 신용카드 결제액은 5554억원으로, 1년 전(2조1947억원)의 4분의 1 토막이 됐다. 역대 가장 큰 감소율(-74.7%)이었다.

한편 코로나19 영향으로 지난해 일평균 신용카드 결제액은 감소전환했고, 카드결제 증가율도 큰 폭으로 줄었다. 지난해 카드 이용규모는 일평균 2조5210억원으로 전년대비 0.6% 늘었다. 카드 결제 증가율은 2018년(6.2%), 2019년(5.8%) 등 과거에 비해 큰 폭으로 줄어든 것이다. 신용카드 결제액은 하루 평균 1조9610억원으로 0.3% 감소전환했다. 과거 신용카드 사용액이 전년대비 감소한 것은 1998년(-9.1%), 2003년(-22.2%), 2004년(-26.8%) 세 차례에 불과해 코로나19 확산에 따른 소비위축의 충격이 컸던 것으로 파악된다.

전체 결제 중 비대면 결제 비중은 지속적으로 확대돼 작년 4분기 중 39.6%를 기록해 40%에 육박했다. 2019년 1분기에만 해도 비대면 결제가 32.2% 수준이었지만 2020년 1분기 36.4%, 지난해 말 39.6%로 빠르게 늘어난 것이다.

모바일기기 결제 중 간편결제 비중은 2019년 1분기 32.4%에서 지난해 말 41.5%로 점차 늘었다. 간편결제 중 핀테크(금융기술) 기업의 비중은 지난해 4분기 중 61.7%로 2020년 들어 더욱 확대됐다. 간편결제서비스란 카드 정보를 모바일기기 등에 미리 저장해 두고 거래시 간편인증수단(비밀번호 입력, 지문인식 등)을 이용해 결제하는 서비스를 뜻한다.

