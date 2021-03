일산 오피스텔서 추락한 드라마작가 모녀 숨져

경찰, 극단 선택 추정…주변인 조사 예정

[아시아경제 김봉주 기자] 40대 여성 드라마작가와 70대 엄마가 오피스텔에서 추락해 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

16일 경기 일산동부경찰서 등에 따르면, 이날 낮 12시께 고양시 일산동구의 한 오피스텔 화단에 두 여성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

이들 모녀는 소방 당국이 도착했을 때 이미 숨져 있었다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 이들이 오피스텔 건물에서 스스로 뛰어내렸다고 추측하고 있다.

모녀가 해당 오피스텔에 거주하지는 않는 것으로 파악됐다.

경찰은 현재까지 유서 등이 발견되지 않아 유족, 주변인 등을 상대로 정확한 경위를 조사할 방침이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr