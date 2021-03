이베이코리아 예비 입찰, 롯데·신세계·SKT·MBK 등 참여

유통·ICT 등 유력 인수 후보 대부분 참여 '1차 흥행'

e커머스 시장 지각변동 속 합종연횡 본격화



[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아 매각 예비 입찰에 유력 인수 후보 대부분이 참여하면서 '1차 흥행'을 거뒀다.

16일 업계에 따르면 이베이코리아 매각을 위한 예비 입찰에 신세계그룹(이마트), 롯데그룹(롯데쇼핑) 등 유통 대기업과 SK텔레콤 등 대형 ICT 업체, 홈플러스 대주주인 경영참여형 사모펀드(PEF) MBK파트너스 등이 참여했다. 투자설명서(IM)를 받아간 유력 인수 후보 대부분이 예비 입찰에 참여한 셈이다. 다만 후보군으로 거론되던 카카오는 장고 끝에 참여하지 않은 것으로 알려졌다.

'일단 흥행'의 배경엔 쿠팡의 성공적인 미국 증시 입성이 있다. 이는 초반 미지근했던 이베이코리아 인수전 온도를 끌어올리는 데 큰 몫을 했다. 인수전 초반 잠재 인수 후보군들의 반응이 시큰둥했던 데는 대규모 자금이 소요되는 조 단위 매물에 대한 부담감, '승자의 저주'에 빠질 수 있다는 우려, 오픈마켓 일색인 이베이코리아의 사업구조 등이 작용했다. 그러나 최근 뉴욕 증시에 상장한 쿠팡이 시장에서 100조원대 기업가치를 인정받으며 공격적인 투자를 바탕으로 한 경쟁을 예고하자, 이와 견줄 수 있는 '규모'가 필요한 업계에선 위기감을 기저에 두고 셈법이 분주해졌다. 쿠팡의 공격적인 행보가 가뜩이나 신경 쓰이던 차에 또 다른 경쟁사가 이베이코리아를 품에 안고 덩치가 커지는 것도 각 사로선 부담이었다. 이에 유력 인수 후보들은 '일단 참전'을 선언하고, 본격적으로 인수전에 뛰어든 것이다.

G마켓, 옥션, G9를 운영하는 이베이코리아는 지난해 매출액 1조3000억원, 영업이익 850억원을 기록한 것으로 추산되고 있다. 온라인쇼핑 거래액은 쿠팡(20조9000억원)과 유사한 20조원 수준이다. 이베이코리아를 인수하면 단숨에 네이버쇼핑(26조8000억원), 쿠팡 등 업계 수위권을 견제할 규모를 갖출 수 있게 된다는 얘기다.

SK텔레콤은 이날 "이베이코리아 매각 주관사 측에 예비입찰 참여 의사를 전달했다"며 "e커머스 영역에서 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 경쟁력 강화 측면에서 검토할 것"이라고 공식 입장을 밝혔다. 자회사 11번가의 경쟁력을 끌어올리는 한편 SK텔레콤의 ICT 경쟁력과 연계한 강력한 플랫폼을 구축한다는 구상이다. 11번가는 지난해 거래액이 약 10조원이었다. 점유율은 6% 수준이다. SK텔레콤이 이베이코리아를 인수할 경우 거래액 규모는 지난해 기준 30조원으로 단숨에 네이버쇼핑(27조원)을 뛰어넘는 수위권으로 올라설 수 있다.

이마트를 앞세운 신세계그룹은 앞서 인수 자문사를 선정하고 IM 검토에 나섰다. 신세계는 실사 등을 통해 기업 가치 조정 검증 과정을 거칠 것으로 전망된다. 통합 온라인몰 SSG닷컴을 통해 오픈마켓 진출을 준비하던 신세계 역시 이베이 인수로 단숨에 몸집을 키울 수 있다는 점에 주목한다. 지난해 SSG닷컴 거래액(3조9000억원)을 감안하면 인수 시 24조원 규모로 뛰어오른다. 롯데그룹 역시 통합 온라인몰 롯데온의 정체를 딛고 국면을 전환할 카드로 이베이코리아 인수를 고려하고 있다. 이베이코리아 인수 시 롯데 역시 거래액 기준 27조6000억원 규모로 급부상, 네이버쇼핑을 뛰어넘게 된다.

다만 예비 입찰 단계라는 점에서 변수는 여전하다. 이들은 실사 등을 통해 인수전 완주 여부를 결정한다는 계획이다. 유통업계 관계자는 "실제 인수 의지가 크지 않더라도 상세 실사를 통해 경쟁 업체의 현황을 파악한다는 차원에서 예비 입찰에 참여하기도 한다"며 "인수가도 부담이 큰 수준이어서 참여 업체들 대부분이 본입찰까지 고민이 클 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr