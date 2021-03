카카오 김범수 "재산 절반 기부" 더기빙플레지 서약

[아시아경제 부애리 기자] 김범수 카카오 이사회 의장이 세계적인 자발적 기부 운동 '더기빙플레지'에 참여했다.

카카오는 16일 김 의장이 더기빙플레지의 220번째 기부자로 이름을 올렸다고 밝혔다. 국내에서는 김봉진 우아한형제들 의장에 이어 두번째다.

더기빙플레지는 2010년 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 회장과 아내 멀린다 게이츠, 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장이 재산 사회 환원을 서약하며 시작한 자발적 기부운동이다.

현재 25개국 220명이 서약했다. 테슬라 일론 머스크, 페이스북 창업자 마크 저커버그 등이 서약에 참여했다.

김 의장은 서약서에서 "1995년 MS 창립 20주년 특집 기사를 보고 창업의 꿈을 키웠던 청년이 기빙플레지 서약을 앞두고 있다"면서 "기사를 처음 접했던 때 만큼이나 설렘을 느낀다. 빌·멀린다 게이츠 부부와 워런 버핏, 앞선 기부자에게 존경과 감사의 인사를 전한다"고 밝혔다.

김 의장은 "저와 제 아내는 이 서약을 통해 죽기 전까지 재산의 절반 이상을 사회에 환원하려고 하며, 사회문제 해결에 보탬이 될 수 있는 일부터 기부금을 쓸 생각"이라고 설명했다.

이어 그는 "목표했던 부를 얻고 난 뒤 인생의 방향을 잃고 한동안 방황해야 했으나 '무엇이 성공인가'라는 시를 접한 뒤 삶의 방향타를 잡을 수 있었다"면서 "성공의 의미를 다시 새겼던 10년전 100명의 창엄가를 육성하는 프로젝트를 시작한 뒤 카카오 공동체라는 훌륭한 결실을 맺으며 대한민국 많은 사람들의 삶에 영향을 미치게 됐다"고 말했다.

김 의장은 사회적 기업이나 재단을 통해 사회문제 해결에 나서는 100명의 혁신가를 발굴·지원하겠다는 계획도 밝혔다. 그는 "미래 교육 시스템에 대한 적절한 대안도 찾으며 빈부격차로 기울어진 운동장을 바로 세우고자 노력하고, 아프고 힘든 이들을 돕는 사람들에 대한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김 의장은 "우리가 걸어가는 길이 세상을 바꾸기 위해 도전하는 또 다른 혁신가들의 여정에 보탬이 되길 기대한다"고 덧붙였다.

앞서 김 의장은 지난달 8일 재산 절반 이상(약 5조원 규모)을 사회문제 해결을 위해 기부하겠다고 선언했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr