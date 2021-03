'경기옛길' 꽃길 명소 11곳 어디?

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 경기옛길 내 '꽃길 명소] 11곳을 선정했다.

경기옛길은 조선시대 실학자 여암(旅庵) 신경준(1712∼1781)이 1770년 집필한 역사 지리서 '도로고(道路考)'에 기록된 육대로(六大路)를 기반으로 경기도와 경기문화재단이 역사적 고증과 현대적 재해석을 거쳐 조성한 역사문화 탐방로다.

현재 개통된 옛길은 삼남길(과천∼평택) 100㎞, 의주길(고양∼파주) 56.5㎞, 영남길(성남∼이천) 116㎞, 평해길(구리∼양평) 125㎞ 등 4개 구간이다.

올해와 내년에는 경흥길(의정부∼포천), 강화길(김포)이 개통된다.

경기문화재단은 3월 중순부터 8월까지 즐길 수 있는 '경기옛길' 내 꽃길 11곳을 선정해 16일 소개했다. 이번에 선정된 코스는 영남길 5곳, 평해길 4곳, 삼남길 2곳이다.

가장 먼저 개화가 시작되는 진달래는 영남길 제1길의 청계산 자락과 제5길 석성산(용인)에서 즐길 수 있다.

3월 말 개화하는 개나리는 평해길 제1길 망우산 일대(구리)에서 볼 수 있다. 개나리는 물론 연산홍, 철쭉 등 다양한 꽃을 함께 즐길 수 있다.

벚꽃은 삼남길 제4길에 위치한 서호천(수원)과 영남길 제1길(성남)에 속한 탄천∼황새울공원으로 구간이 유명하다.

평해길 제2길∼제3길로 이어지는 구간(남양주)도 한강변 벚꽃을 즐기기에 제격이다.

삼남길 제5길에 인접한 솔대공원∼고색뉴지엄 사이의 황구지천(수원)에도 벚꽃길이 조성돼 있다.

4월 중순부터 즐길 수 있는 배꽃은 삼남길 제10길의 통복천과 배다리공원 구간(평택)에서 볼 수 있다.

영남길 제8길 죽산성지(안성)에는 장미꽃이 많아 한여름 탐방객의 발길을 잠시 머물게 한다.

새벽에 만개하는 연꽃은 평해길 제3길의 생태공원(양평)에서 볼 수 있다. 영남길 제6길의 농촌 테마파크와 연꽃마을(용인)도 연꽃으로 유명한 곳이다.

