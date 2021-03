한국타이어, BMW 드라이빙 센터 7년 연속 타이어 독점 공급

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 46,050 전일대비 1,000 등락률 +2.22% 거래량 31,073 전일가 45,050 2021.03.16 09:21 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어, 12년 연속 '타이어부문 가장 존경받는 기업' 선정한국타이어, 작년 영업익 6824억원…전년 대비 15.5%↑한국타이어, 美스타트업과 인텔리전트 타이어 개발 close 가 16일 독일 프리미엄 완성차 기업 BMW 코리아에서 운영하는 'BMW 드라이빙 센터(BMW Driving Center)'의 시승 차량에 7년 연속으로 타이어를 독점 공급한다고 밝혔다.

한국타이어는 2014년 8월 BMW 드라이빙 센터가 개장된 이래 꾸준히 타이어 독점 공급 계약을 체결해왔다.

BMW 드라이빙 센터에 공급하는 타이어는 서킷 주행에 최적화된 벤투스 레이싱 상품군의 '벤투스 RS-4(Ventus RS-4)'를 비롯해 초고성능 타이어 벤투스 프리미엄 스포츠 상품군의 '벤투스 S1 에보3(Ventus S1 evo3)', '벤투스 S1 에보3 SUV(Ventus S1 evo3 SUV)'와 겨울용 타이어 윈터아이셉트 프리미엄 상품군의 '윈터 아이셉트 에보3(Winter icept Evo3)' 등 총 9개 패턴이다.

한국타이어는 글로벌 프리미엄 완성차의 신차용 타이어 공급을 통해 쌓아온 초고성능 타이어 기술력을 통해 BMW 드라이빙 센터를 방문한 소비자들에게 최고의 경험을 선사할 예정이라고 설명했다,

한편 BMW 드라이빙 센터는 29만1802m² 면적에 최장 2.6km에 이르는 드라이빙 트랙을 보유하고 있다. 지난해 11월에는 개장 6년 만에 누적 방문객 100만명을 돌파했다.

