▶강덕순 씨 별세, 서철수(NH농협리츠운용)씨 장모상=15일 오후 1시, 경상남도 마산의료원 장례식장 201호실, 발인 17일 오전 8시. 장지 경상남도 의령 선산. 055-249-1400

박소연 기자 muse@asiae.co.kr