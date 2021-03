광주은행, 광주 광산구와 ‘소상공인 특례보증 업무협약’ 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 15일 광주광역시 광산구, 광주신용보증재단과 ‘2021 광산구 소상공인 특례보증 업무협약’을 맺었다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 광주은행은 광주 광산구 지역 소상공인들의 코로나19 위기 극복을 지원하고자 5000만 원을 별도 출연했으며, 총 12억 원의 ‘광산구 소상공인 특례보증대출’을 지원하기로 했다.

‘광산구 소상공인 특례보증대출’은 광주 광산구 소재에서 사업을 영위 중인 소상공인을 대상으로 업체당 최대 2000만 원까지 지원하며, 대출기간은 최대 5년이다.

최대 0.3%포인트(p)까지 대출금리를 특별우대하며, 대출 취급 후 1년간 광주 광산구청에서 2% 이자차액을 보전해준다.

최영 광주은행 부행장은 “코로나19 장기화로 경영난을 겪고 있는 지역 내 소상공인들에게 힘이 되고, 이로 인해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있길 바란다”며 “앞으로도 광주·전남 대표은행으로서 지역민을 위한 다양한 금융지원책을 마련하여 지역과 상생발전을 이뤄나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr