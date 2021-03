김해시, 목욕장업소 방역관리 집중 지도·점검 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 최근 경남도 내 목욕장업소를 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 것에 대해 선제적 방역관리 집중 점검에 나선다고 15일 밝혔다.

시는 19일까지 목욕장업소 99곳에 대해 지도·점검반을 구성해 방역 수칙 위반 여부를 점검한다.

주요 점검 내용은 출입자명부 관리, 이용자의 마스크 착용 의무 등 방역 수칙 게시 및 준수 안내, 일 2회 이상 시설 환기, 시설 내 음식물을 섭취하지 않도록 안내, 시설 신고 면적 4㎡당 1명으로 이용 인원 제한 등이다.

또한 관내 목욕탕 종사자 500여명에 대해 코로나19 선제 검사를 한다.

가벼운 위반사항은 현지 계도하고 중대한 위반 행위 또는 고위·상습적 위반 행위는 관련법에 의거 행정처분, 과태료 부과, 집합금지명령, 고발 조치 등 엄정한 행정 조치할 계획이다.

김해시 관계자는 “몸이 아프면 되도록 집에 머물러 타인과의 만남을 삼가고 근육통, 오한 등의 증상이 있을시 가볍게 생각하지 말고 방역 당국으로 연락해달라”며 “부득이하게 목욕탕과 같은 다중이용시설 이용 시 집단감염이 발생하지 않도록 방역 수칙을 철저히 준수해 주시길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr