기술보증기금, '재기지원 활성화 캠페인' 실시

채무감면 확대·상환기간 연장 통해 성실실패자 재기 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 채무자의 재기지원을 돕기 위해 15일부터 2개월 간 한시적으로 '재기지원 활성화 캠페인'을 실시한다고 밝혔다.

이번 캠페인 대상은 상환 능력이 없는 상각채권의 채무자다. 기보는 채무감면 범위 확대 등의 조치를 통해 채무자의 상환부담을 완화하고 조기 변제를 통한 신용회복을 적극 유도할 계획이다.

이를 위해 기보는 캠페인 기간 동안 채무 분할상환 약정을 체결하는 채무자에게 채권평가, 채무자의 상환능력 등을 종합적으로 심사해 산출되는 기본 채무감면율 외에 추가 감면율을 적용할 계획이다. 또한 성실하게 분할상환 중인 채무자가 잔여 분할상환금액을 일시에 전액 상환하는 경우, 현가상환 우대율을 2배로 확대해 채무자의 상환부담액을 낮출 방침이다.

채무자는 기보 재기지원센터를 통해 채무상환 약정 등을 신청할 수 있으며 기보는 신청 건에 대해서 채무감면 등을 다방면으로 검토해 보다 많은 채무자가 재기지원에 성공할 수 있도록 적극 지원할 예정이다. 정윤모 기보 이사장은 "기보는 포용적 금융을 강조하는 정부 정책에 발맞춰 2018년 보증기관 최초로 원금감면 제도를 도입한 이후 채무자의 신용회복을 적극 지원해왔다"면서 "이번 캠페인으로 사회 전반의 재기지원 활성화 분위기 조성에도 긍정적 영향을 줄 것"이라고 말했다.

