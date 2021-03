CJ더마켓서 '햇반컵반햇' 기획전 진행

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 오는 19일까지 식품 전문몰 CJ더마켓에서 햇반컵반 제품을 최대 16% 할인하는 ‘햇반컵반햇’ 기획전을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 기획전은 ‘집콕 준비햇’, ‘캠핑에 필요햇’, ‘친구랑 함께햇’ 등을 테마로, 참치마요덮밥, 간장계란덮밥, 스팸김치덮밥 등 덮밥류 신제품 3종을 포함한 햇반컵반 25종 전 제품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

3만원 이상 햇반컵반 행사 제품 구매자에게는 추첨을 통해 경품도 증정한다. 햇반 등 제품을 간편하게 데울 수 있는 10만원 상당의 ‘멀티포트’와 5만원 상당의 ‘원목 테이블’이 제공된다.

