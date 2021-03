韓 실업률 21년만의 최고치 기록

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 여파로 치솟은 경제협력개발기구(OECD) 회원국들의 실업률이 올해 1월 평균 6.8%로 횡보한 가운데 한국은 이보다는 실업률이 낮지만 빠르게 악화하면서 21년여만의 최고치를 기록했다.

14일 OECD가 국제노동기구(ILO)의 가이드라인에 맞춰 집계한 1월 실업률 통계를 보면 OECD 회원국 평균은 6.8%로 한달 전인 지난해 12월과 같았다.

OECD 회원국들의 실업률은 코로나19 여파로 작년 4월 평균 8.8%로 치솟은 뒤 점차 개선되는 모습을 보여왔다. 미국은 작년 4월 14.8%에 달했으나 올해 1월에는 6.3% 수준으로 낮아졌다.

물론 OECD 회원국 모두 코로나19의 영향을 받기 전인 작년 2월에 비해서는 아직도 실업률이 높은 상황이다.

이에 비해 한국은 다른 OECD 회원국들과 비교하면 실업률이 갈수록 악화하는 흐름이다.

한국의 1월 실업률은 5.4%로 전월보다 0.9%포인트 악화하면서 1999년 10월 이후 최고치를 기록했다.

한국의 실업률은 작년 9월부터 악화 기조를 보여왔다.

다행이라면 실업률의 절대적인 수준은 통계가 집계된 OECD 회원국 27개국 중 18위로 상대적으로는 낮은 편이라는 점이다.

그러나 1월 실업률을 연령층별로 보면 한국의 청년(15∼24세) 실업률은 미국(11.2%)보다 높은 것을 비롯해 25개국 중 15번째다.

또 한국의 성별 실업률은 남자가 4.9%, 여자가 6.1%로 남녀간 격차가 1.2%포인트에 달해 OECD 평균치(0.4%포인트)보다 컸다.

OECD 평균 남녀 실업률 격차는 작년 4월 0.9%포인트까지 벌어졌다가 점차 좁혀져 작년 2월의 0.3%포인트와 거의 비슷해졌다.

