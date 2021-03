청년특별도 경남, "청년공감 웹툰으로 만나 보세요!"

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 청년들의 일상을 담은 청년특별도 홍보 웹툰 '청년 한 숟갈'을 연재한다고 13일 밝혔다.

'청년 한 숟갈'은 경남청년정책을 통해 사회에 첫발을 내디딘 청년들의 고충을 한 숟갈 더 덜어준다는 의미를 담고 있다.

청년공감 웹툰은 '경민(경남도민)'이란 이름을 가진 30살 사회 초년생이 겪는 어려움을 극복해 나가는 성장스토리이다.

청년 시점 일상툰 곳곳에 경남청년정책의 주요 사업들이 소개돼 청년특별도를 쉽게 이해하고 공감할 수 있다.

'청년 한 숟갈'은 홍보뿐 아니라, 신인 청년 작가를 발굴하고 작품 활동 기회 제공을 위한 취지로 제작됐다.

공손이 작가는 시에 거주하는 만 21세 청년으로 인스타툰을 취미로 그리던 예비 웹툰 작가다.

경남청년센터 누리집과 소셜미디어 그리고 네이버 도전 만화를 통해 15일부터 매월 2화씩, 5개월간 총 10화로 연재될 예정이며 유튜브에서 영상툰으로도 만나볼 수 있다.

김상원 경남도 청년정책추진단장은 "주인공 '경민'이는 평범한 청년들이 일상에서 겪는 어려움을 공감하고 이를 해결하기 위한 청년정책을 홍보하기 위해 청년 공감형 웹툰으로 제작했다"며 "이번 기회를 계기로 도내 청년 작가들이 작품활동의 기회를 다양하게 얻어 지역에서 새로운 문화콘텐츠 생태계가 만들어지기를 기대한다"고 밝혔다.

