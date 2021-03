경북구미스마트그린산단 비전 선포식 개최

스마트그린산단 핵심사업 및 실행계획 발표

[아시아경제 김철현 기자] 경북구미스마트그린산단사업단은 12일 구미전자정보기술원에서 '경북구미스마트그린산단 비전 선포식'을 개최했다고 밝혔다. 이번 비전 선포식은 국내 최대 전자산업단지 집적지인 구미국가산업단지가 스마트그린산단으로의 전환을 위한 미래 청사진과 로드맵을 공개하는 자리다.

경북구미스마트그린산단의 비전은 '5G 기반 선도형 소부장 및 전자융합산업 특화산단 조성'이다. 목표는 5G기반 디지털화 및 에너지효율화 산단 조성으로 미래 신산업 제조혁신 및 클린 리딩산단의 경쟁우위를 선점하는 것이다. 이를 위해 2023년까지 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 제조혁신산단, 고부가가치화 행복산단의 4개 분야 28개 세부사업에 대해 총사업비 7912억원 규모로 추진될 예정이다. 현재 경북구미스마트그린산단은 5개의 주요 핵심인 ▲산업·환경·안전 통합관제센터 구축 ▲스마트에너지플랫폼 구축 ▲소재부품 융합얼라이언스 구축 ▲공정혁신시뮬레이션 센터구축 ▲스마트제조 고급인력양성 사업 등을 추진하고 있다.

경북구미스마트그린산단사업단은 스마트그린산단의 10대 주요 핵심사업을 추진하는 동시에 구미산단만의 특색있고 지역수요와 니즈에 맞는 지역특화사업을 발굴해 사업을 추진할 계획이다. 올해부터 본격적으로 추진되는 산단대개조 사업과 지역뉴딜사업, 강소연구개발특구사업, 공단재생사업 등과도 연계 협력해 스마트그린산단 사업의 시너지 효과를 극대화한다는 전략이다.

김정환 한국산업단지공단 이사장은 "한국판 뉴딜을 위한 과제인 스마트그린산단 사업이 성공할 수 있도록 지자체, 혁신기관, 기업과 긴밀하게 협력하고 구미산단이 친환경 첨단산업 거점으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

