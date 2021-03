담양교육지원청, 학교 경영 역량 강화 연찬회 개최

존중과 배려의 학교문화 함께 꽃피우다

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 12일 관내 초·중·고등학교 학교장 26명이 참석한 가운데 학교 경영 역량 강화를 위한 학교장 연찬회를 개최했다고 밝혔다.

이번 연찬회는 담양향교, 창평향교, (재)국제청소년교육재단의 교육프로그램 소개를 시작으로, 1학기 주요 교육활동 안내 및 실행 연수로 운영됐다.

연수는 세 분의 현직 초·중학교 교장 선생님을 강사로 존중과 배려의 민주적 학교문화를 조성하기 위한 관리자의 역할에 대해 진지한 토론 형식으로 진행됐다.

김금옥 담양남초등학교 교장은 “구성원들의 민주적 합의에 따른 의사결정의 중요성을 인식하고 토론이 있는 교직원협의 문화 조성을 위해 노력하겠다. 또한 변화된 학교 문화 속에서 민주적 리더십에 대해 고민해 보는 시간이었다”고 말했다.

김철주 교육장은 “다양한 의견과 요구가 있는 학교 문화 속에서 평화롭고 효율적인 학교 운영을 위해서는 관리자의 민주적 리더십이 필요하다. 존중과 배려의 학교문화 조성을 위해 노력해 주기 바란다. 또한 코로나19 확진자가 증가하고 있는 상황에서 학생들이 안전하게 학교생활을 할 수 있도록 꼼꼼하게 살펴 주길 부탁드린다. 감동 주는 담양교육 현장에서 답을 찾겠다”며 “학교 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr