박범계, 15일 전국 고검장 간담회… ‘부동산 투기’ 범죄 대응 논의

[아시아경제 김대현 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들의 경기 광명·시흥 3기 신도시 투기 의혹과 관련 국민적 공분이 커진 가운데 법무부가 전국 고검장급 검사들과 간담회를 열고 부동산 투기 범죄 대응책을 논의할 예정이다.

12일 법무부에 따르면 박범계 법무부 장관은 오는 15일 오전 서울 서초구 서울고검 중회의실에서 고검장 간담회를 주재한다.

간담회엔 조상철 서울고검장과 강남일 대전고검장, 구본선 광주고검장, 오인서 수원고검장, 장영수 대구고검장, 박성진 부산고검장, 배성범 법무연수원장 등 고검장급 검사 7명이 참석할 계획이다.

간담회 참석자들은 ‘부동산 투기 사범 대응 방안’ 및 ‘경제범죄에 대한 검찰의 전문 역량 강화’ 등을 중점적으로 논의할 예정이다.

앞선 지난 9일 박 장관은 LH 땅투기 의혹 수사전담팀이 꾸려진 수원지검 안산지청을 찾아 업무계획을 보고받고 간부들과 간담회를 진행한 바 있다.

