삼성SDI, 최근 5일 기관 1만 3156주 순매수... 주가 68만 9000원(+0.29%)

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 1,000 등락률 +0.15% 거래량 369,070 전일가 687,000 2021.03.12 14:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인 돌아서나…레버리지 ETF 담고 인버스 팔았다'네 마녀의 날' 변동성 불구 코스피 '3010선' 상승 마감...외국인 10년래 최대 매수삼성이 만드는 “차세대 배터리”!! 외인 “매수”!! 주가 올라갑니다!! close 은 12일 오후 2시 30분 현재 전일보다 0.29% 오른 68만 9000원에 거래되고 있다. 거래량은 35만 7542주로 전일 거래량 대비 52.1% 수준이다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 1,000 등락률 +0.15% 거래량 369,070 전일가 687,000 2021.03.12 14:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인 돌아서나…레버리지 ETF 담고 인버스 팔았다'네 마녀의 날' 변동성 불구 코스피 '3010선' 상승 마감...외국인 10년래 최대 매수삼성이 만드는 “차세대 배터리”!! 외인 “매수”!! 주가 올라갑니다!! close 은 소재/에너지 토털 솔루션 기업으로 알려져 있다.

3월 10일 하나금융투자의 김현수 연구원은 '전기차 배터리 및 ESS 수익성 개선, 원형전지 고부가 제품 mix 개선 영향으로 전사 마진 상승하며 이익 레버리지 확대될 전망. 분기 실적 추이는 1분기를 저점으로 매분기 QoQ 증익 전망됨. 강한 수요가 지속 확인되면, 최근 원통형전지처럼 신규 증설에 따른 매출 추정치 추가 상향 여력 발생할 수 있고 그러한 상황 지속 전개될 가능성이 높음. 역시 관건은 수익성. 향후 OPM 상승 속도는 예상보다 가파를 수 있음. '이라며 삼성SDI의 목표가를 105만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성SDI을 1362주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 8523주 순매도, 1만 3156주 순매수 했다.

