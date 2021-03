경찰 'LH 투기 의혹' 전방위 내·수사 확대…"100여명 살펴보는 중"

16건 내·수사 진행 중

공무원, LH 직원 등 포함

친인척 등 수사 대상 확대

다음 주 신고센터 가동

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들의 신도시 투기 의혹이 전방위 내·수사로 확대되고 있다. 경찰청 국가수사본부(국수본)를 중심으로 꾸려진 '정부합동 특별수사본부(합수본)'는 100여명의 공무원, LH 직원 등의 투기 의혹에 대해 살펴보는 중이다.

국수본 고위 관계자는 12일 "이날 오전 현재 16건에 대한 내·수사를 진행 중"이라며 "자체적으로 첩보 인지해서 진행하는 게 10건 정도 된다"고 밝혔다. 현재 내·수사 중인 인원은 100여명으로, 이 가운데에는 공무원, LH 직원 등도 포함된 것으로 전해졌다.

아울러 합수본에는 국세청 18명, 금융위원회 5명, 한국부동산원 11명 등 총 34명이 합류해 경찰 수사를 지원한다. 투기 의혹과 관련된 경찰 신고센터도 다음 주부터는 본격적인 가동에 나설 것으로 보인다.

특히 친인척 등에 대한 부동산 거래내역 등도 확인할 방침이다. 이 관계자는 "(정부 합동조사단으로부터) 넘겨받은 자료는 없다"면서도 "관계기관에 자료 요청하고 분석해 확인해 나가는데, 수사 대상에는 가족과 친척을 반드시 포함해 확인할 것"이라고 말했다. 민간인의 경우라도 내부거래 정보를 받았다거나 불법 행위가 확인된다면 수사대상에 포함된다는 게 경찰의 설명이다.

이번 사건과 관련해 여권에서 특검 도입을 추진하겠다고 밝힌 데 대해서는 "특검에서 한다고 하면 통상적 자료 요청 등은 그거 대로 하고, 별개로 수사본부는 지속될 것"이라고 했다.

이 관계자는 "고발이나 수사의뢰된 사건에 대해서는 시도경찰청 전담수사팀을 활용해 엄정 수사를 이어갈 예정"이라며 "차명거래, 친인척 거래 등에 대해서도 수사팀에서 분석해 끝까지 수사할 것"이라고 강조했다.

