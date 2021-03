산청 청소년들 '우리 동네 이야기' 책 발간

문화유산 발굴단 '산청 우동이' 결성

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 청소년들이 지역 문화유산 등 우리 동네 이야기를 발굴하는 '산청 우동이'를 결성, 책 발간을 추진한다.

12일 경남 산청군 청소년 상담복지센터 청소년참여위원회는 지역 관계기관들과 함께 '산청 우동이' 프로젝트를 진행한다고 밝혔다.

산청 우동이는 청소년들에게 사라져가는 옛 우리 지역 문화유산 보존 필요성과 자긍심을 고취하고자 결성됐다. 산청읍 농촌중심지 활성화 사업 지원을 받아 산청군, 청소년 상담복지센터, 산청박물관과 함께 진행한다.

참여 청소년들은 '산청의 사라져가는 옛날이야기를 들려주세요'라는 슬로건으로 관련 자료를 모으는 한편 활동 사항도 홍보할 예정이다.

산청박물관과 함께 청소년의 시각으로 편집하는 도서 발간도 추진된다. 발간된 도서는 청소년들을 위한 지역 문화유산 보충 교재로 활용될 예정이다.

청소년참여위원들은 "옛 지역 문화유산에 대한 거리감을 좁히고 직접 발굴하는 것에 자부심을 느낀다"며 "지역 문화유산 도서 발간도 직접 참여할 수 있어 뿌듯하다"고 소감을 전했다.

민병관 산청군 청소년 상담복지센터장은 "청소년이 애정을 가지고 참여하는 '산청 우동이'프로젝트를 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

