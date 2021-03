[아시아경제 지연진 기자] DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 112,000 2021.03.12 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 DL이앤씨, 최근 5일 개인 50만 6650주 순매수... 주가 10만 9500원(-1.35%)‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여 close 는 러시아 정유회사( JSC Gazpromneft - Moscow Refinery)가 발주한 모스크바 정유공장 현대화 사업에 대해 중간 계약(Interim Agreement)을 체결했다고 12일 공시했다.

해당 공시는 러시아 모스크바 남동부에 있는 모스크바 정유공장에 수소첨가분해공장을 거설하는 사업으로, 계약금액은 3271억원(3월9일 최초고시환율 적용)이다.

DL이앤씨는 이번 공사의 설계 및 조달용역을 맡고 자회사인 러시아 현지법인( Daelim RUS LLC)이 조달 및 시공감리 업무를 수행한다는 계획이다. 이 회사는 "최근매출액은 회사 분할 전 대림산업 주식회사의 최근사업연도 연결매출액 중 건설사업부문에 해당하는 부분"이라고 전했다. 대림산업은 지난 1월4일 건설사업 부문을 분할해 DL이앤씨를 설립했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr