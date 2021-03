"아이 자존감·학폭 대처방법…정신건강전문의가 알려드려요"

랜선 위클래스 홈페이지에서 26일까지 강연

사춘기 이해, 자녀의 품행문제, 자존감 향상 등

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 새학기 자녀들의 학교생활 적응에 도움을 주기 위해 정신건강의학과 전문의들과 함께 온라인 학부모 강연을 진행한다.

11일 교육부와 열린의사회는 오는 26일까지 3주간 랜선 위클래스 홈페이지에서 매주 월·수·금 2시에 온라인 강연을 제공한다.

지난 8일과 10일 온라인 강연회에서는 지나영 존스홉킨스 의대 소아 청소년 정신건강의학과 교수가 '내 자녀 어떤 사람으로 키울 것인가?'를 주제로 건강한 자녀 양육 방법에 대한 강연을 진행했다.

12일부터는 사춘기 자녀의 이해, 자녀의 품행문제 이해와 대처, 자녀의 자존감 향상, 학교폭력 예방과 대처, 코로나19 시대의 소아청소년 정신건강 등의 주제로 강연을 진행한다. 강연이 끝나는 26일 이후에는 위닥터 유튜브 채널에서 9회차 영상을 모두 제공한다.

교육부는 원격수업으로 대면상담이 어려운 상황에도 전문상담교사와 전문상담사가 학생들과 상담하는 학교상담실 화상상담(랜선 위 클래스) 시범사업을 운영하고 있다. 현재 980개교가 참여하고 있으며 교육부와 열린의사회는 전문상담교사·상담사 대상 화상상담 시스템 활용 연수도 지원할 계획이다.

전진석 교육부 학생지원국장은 "이번 강연을 통해 일상에서 나타날 수 있는 자녀의 심리적 어려움을 학부모들이 조기에 발견하고, 자녀에 대한 이해와 소통의 폭을 넓힐 수 있기를 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr