국립공원공단, 오디오 자연해설 탐방 서비스 제공

코로나19 블루 극복을 위한 새로운 비대면 탐방서비스



소리로 만나는 내장산국립공원 백암 자연 이야기 (팟빵채널오픈)





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소는 코로나19로 지친 국민의 심리 회복을 위해 안전하고 쉽게 들으며 치유할 수 있는 오디오 자연 해설을 11일부터 팟빵(채널명: 소리로 만나는 내장산국립공원 자연이야기)을 통해 공개한다고 밝혔다.

소리로 만나는 자연 이야기는 내장산국립공원에서 만날 수 있는 대표적인 자연 자원(동·식물), 경관자원, 인문 자원에 대해 자연 환경해설사들이 쉽고 재미있게 풀어낸 해설로 10분 내외로 격주로 제공된다.

또 탄소중립 실천과 미래세대를 위해 편하게 듣는 환경동화 코너도 제공해 자연 이야기뿐 아니라 쉽게 실천할 수 있는 환경보전 활동에 대해서도 함께 알아볼 예정이다.

백충열 내장산국립공원백암사무소 탐방시설과장은 “ 국립공원 자연해설 오디오 서비스는 코로나로 지친 국민의 정서 안정감 회복과 탄소중립 실천에 도움을 줄 것으로 기대한다”며 “ 이번 탐방 콘텐츠 서비스가 국민의 마음을 치유하고 환경보전 실천에도 관심을 가질 수 있는 서비스가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr