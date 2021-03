미얀마 군부 "아웅산 수치 부패 혐의…6억원 불법 수령"

[아시아경제 임온유 기자] 미얀마 군부가 아웅산 수치 국가 고문에게 결국 급료 불법 수령 등 부패 혐의를 씌웠다.

미얀마 군사정권 대변인인 조 민 툰 준장은 11일 수치 고문이 정부에서 일하면서 60만 달러(약 6억1000만원)의 급료를 불법 수령했다고 주장했다. 또한 수치 고문이 여기에다 금까지 받았다고 덧붙였다. 그는 심문을 한 이들로부터 이같은 범죄 사실을 확인했다고 강조했다.

부패 혐의는 지금까지 수치 고문에게 씌워진 범죄 혐의 중 가장 처벌 수위가 높은 것으로 보인다. 지난달 1일 쿠데타 발발과 함께 가택 연금된 수치 고문은 불법 수입된 워키토키를 소지·사용한 혐의(수출입법 위반)와 지난해 11월 총선 과정에서 코로나19 예방 수칙을 어긴 혐의(자연재해법 위반)로 기소됐다. 이달 초엔 선동 혐의와 전기통신법 위반 혐의로 또 기소됐다.

이 4가지 혐의만 해도 모두 유죄로 판단되면, 최장 징역 9년 형을 받게 된다.

한편 조 민 툰 준장은 윈 민 대통령 역시 다른 내각 멤버들과 함께 부패 혐의에 연루됐으며, 연방선관위에 압력을 넣어 지난해 11월 총선 부정에 대한 군부의 보고를 묵살할 것을 지시했다고 주장했다.

