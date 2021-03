[아시아경제 오현길 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 50 등락률 +0.43% 거래량 166,493 전일가 11,550 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 태영건설, 계열사 지엠파크에 500억 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-4일태영건설, 폐기물처리 테마 상승세에 5.56% ↑ close 은 티알씨투로부터 1779억원 규모의 경기도 고양시 항동 지식산업센터 신축공사를 수주했다고 11일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr