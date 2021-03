두산밥캣, 지게차 사업 진출…두산 산업차량 사업부 100% 인수

[아시아경제 정현진 기자] 두산밥캣이 ㈜두산 지게차 사업부인 산업차량BG 지분 100%를 인수, 두산지게차 사업에 진출한다고 11일 밝혔다.

두산밥캣은 이날 이사회를 열고 이같이 결정했다. 지분 인수 금액은 7500억원으로 오는 7월 경 계약을 마무리할 계획이다. 두산밥캣은 이번 지게차 사업 진출을 통해 성장성 높은 물류사업으로 포트폴리오를 확대하고, 세계 소형건설장비 시장 1위로서의 브랜드 파워와 글로벌 네트워크를 활용해 시너지를 극대화할 계획이라고 설명했다.

㈜두산 산업차량BG는 2019년 기준 매출 9127억원, 영업이익 616억원을 기록했으며 최근 5년 간 연평균 6.8%대의 매출 성장률을 기록했다. 대표 제품인 지게차는 국내 시장점유율 54%로 1위를 유지하고 있다.

두산밥캣은 지난해 농경·조경용 제품을 새롭게 선보이며 시장 안착에 성공하는 등 신성장동력 강화에 나서고 있다. 두산밥캣 관계자는 "국내외 유통망 공동 활용, 무인자동화 기술을 비롯한 연구개발(R&D) 협업 등 밸류체인 전반에 걸친 다양한 시너지가 기대된다"고 말했다.

