장성교육지원청 ‘1인 1청렴 화분 가꾸기’ 행사

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장성교육지원청은 11일 교직원 60여 명이 참여한 가운데 ‘1인 1청렴 화분 가꾸기’ 행사를 실시했다고 밝혔다.

이번 행사는 새 학기를 맞아 청렴하고 공정한 학교 현장 지원을 약속하고 생활 속 청렴 실천 의지를 다짐하는 한편, 코로나19로 인해 어려움을 겪는 장성 관내 화훼농가의 어려움을 돕기 위해 실시했다.

직원들은 “푸릇푸릇한 다육식물을 보니 마음속까지 깨끗해진 것 같고, 사무실이 더욱 화사해졌다”며 “더욱 심기일전해 청렴하고 공정한 장성 교육 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 입을 모았다.

최미숙 교육장은 “식물을 가꾸는 정성과 노력으로 청렴한 장성 교육 실현을 위해 함께 노력해 나갈 것”이라며 “어려움을 겪는 지역 화훼농가들이 힘과 용기를 얻기를 바라며, 앞으로도 지역민과 함께하는 교육행정을 펼치겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr