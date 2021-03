에이브럼스 "한국에 탄도미사일 방어요소 2개 추가 전개"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]로버트 에이브럼스 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 올해 한반도에 탄도미사일 방어를 위한 '두 가지 요소'를 추가 배치한다고 발언해 주목된다.

11일 미 국방부의 '국방뉴스(DOD News)'와 미국의소리(VOA) 방송 등에 따르면 에이브럼스 사령관은 10일(현지시간) 하원 군사위 청문회에서 "미 미사일방어청(MDA)이 총 세 가지 능력을 개발 중"이라며 "하나는 이미 한국에 배치됐으며 나머지 두 가지도 올해 전개돼 우리의 탄도미사일 방어역량을 획기적으로 개선하게 될 것"이라고 밝혔다.

세 가지 능력이 구체적으로 무엇을 의미하는지는 밝히지 않았다. 다만 맥락상 '이미 배치'됐다는 한 가지는 경북 성주에 임시배치된 사드(THAAD·고고도 미사일방어체계)를 의미하는 것으로 추정된다.

에이브럼스 사령관은 이와 함께 "어떤 동맹이든 어려움(challenges)이 있으며, 철통같은 한미동맹도 예외는 아니다"라며 "한 가지 사례로 한국 내 훈련장과 영공의 접근 제한이 준비태세에 영향을 끼칠 수 있다"고 말했다. 그러면서 "한반도 내 훈련을 하고 이를 통해 억제력을 유지할 수 있도록 하기 위해 양측이 모두 동의할 수 있는 해법을 찾기 위해 한국군과 노력하고 있다"고 덧붙였다.

현재 시뮬레이션 방식의 전반기 연합지휘소훈련(21-1 CCPT)이 진행 중인 가운데 '훈련 제약'을 우회적으로 토로한 셈이다. 에이브럼스 사령관은 이전에도 컴퓨터 시뮬레이션으로 이뤄지는 연합훈련에 불만을 밝힌 것으로 알려졌다.

다만 이 문제와 관련 한국 국방부는 야외기동훈련은 연중 분산해 실시 중이라는 입장을 거듭 밝히고 있다.

부승찬 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서도 관련 질의에 "야외기동훈련은 특정기간에 집중하지 않고 연중 분산해서 균형되게 실시되고 있다"고 강조했다.

한편, 오는 17일 로이드 오스틴 미 국방장관이 방한할 예정인 가운데 방한 기간 중 비무장지대나 주한미군 지휘소를 방문하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 구체적 일정은 미국 선발대가 곧 입국해 조율할 것으로 전해졌다.

