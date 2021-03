성윤모 "유통업계, 코로나 방역 경각심 가져달라"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관은 11일 "유통업계가 국민 생활 현장과 직결돼 있다는 점에서 코로나19 방역에 각별히 경각심을 가져야 한다"고 말했다.

성 장관은 이날 봄철 나들이객 등 유동 인구 증가에 대비해 유통업계의 방역관리 상황 점검차 서울 여의도 현대백화점 더현대서울을 방문한 자리에서 이같이 밝혔다.

성 장관은 "세계보건기구(WHO)가 '코로나19 팬데믹'을 선언한 지 1년이 됐으나 작년 12월부터 시작된 3차 대유행이 여전히 위험한 수준"이라며 "오랜 기간 강화된 방역 조치로 많은 국민이 지쳐 있지만 자칫 느슨해지면 그동안의 노력이 한순간에 물거품이 될 수 있다"고 말했다. 이어 "유통업계는 긴장감을 늦추지 말고 매장 환기·소독, 마스크 착용, 거리두기, 발열 체크 등 방역수칙을 이행하면서 백화점·협력사 직원의 방역과 안전관리도 세심하게 챙겨달라"고 당부했다.

현대백화점은 환기·소독, 발열 체크 등 방역수칙을 준수하고 주말 차량 자율 2부제, 정원의 60% 이내로 승강기 탑승 인원 제한 등 강화된 자체 방역 대책을 시행하고 있다고 밝혔다.

