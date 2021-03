[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 나나가 아름다운 자태를 뽐냈다.

최근 나나는 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 나나는 데님 소재의 의상을 입고 한쪽 어깨를 드러내 새하얀 피부를 과시하고 있다. 나나의 섹시한 카리스마가 느껴지는 비주얼에 많은 팬들이 찬사를 보내며 응원을 아끼지 않고 있다.

한편 나나는 지난 2009년 애프터스쿨 싱글 앨범 '너 때문에'로 데뷔했다. 이후 배우로 전향했으며 MBC 새 수목미니시리즈 '오! 주인님'에 출연 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr