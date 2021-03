쿠팡 공모가 35弗 기업가치 72조원

[아시아경제 김철현 기자] 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하는 쿠팡의 공모가가 35달러로 확정됐다. 총 1억2000만주를 공모하기로 해 쿠팡은 42억달러를 조달할 수 있게 됐다. 5조에 가까운 돈을 확보하게 되는 셈이다. 이번 상장을 통해 조달하는 자금의 사용 계획은 상장일인 11일(현지시간) 오후 김범석 쿠팡 이사회 의장이 발표할 계획이다.

11일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 NYSE에 종목 코드 ‘CPNG’로 상장되는 쿠팡의 공모가가 당초 예상보다 높은 35달러로 정해졌다. 쿠팡은 전일 미 증권거래위원회(SEC) 제출 자료를 통해 공모가를 32∼34달러로 제시했는데 이 범위의 상단보다 1달러 높여 최종 금액이 결정된 것이다. 상장 준비를 하며 공개한 투자설명에서는 공모가를 주당 27~30달러로 잡았다는 점을 감안하면 당초 예상보다 5~8달러가 올라갔다.

공모가 35달러를 기준으로 쿠팡의 기업 가치는 630억달러(약 71조8000억원)에 육박할 전망이라고 WSJ은 분석했다.

