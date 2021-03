부산 북항 '롯데캐슬 드메르' 12일 견본전시관 오픈

청약·대출 규제 자유로운 생활숙박시설

롯데건설이 12일 부산광역시 동구 초량동에 들어서는 생활숙박시설 '롯데캐슬 드메르'의 견본전시관을 오픈하고, 본격적인 분양에 나선다.

생활숙박시설은 청약 통장이 없더라도 만 19세 이상이면 소득이나 주택 소유에 상관없이 전국 어디서나 청약할 수 있다. 개별 등기가 가능하며, 주택이 아닌 숙박시설로 분류돼 전매가 자유롭고 대출 규제도 적용되지 않는다.

북항 재개발 사업의 중심 입지에 자리잡은 이 단지는 지하 5층~지상 59층, 2개동 규모이며 전용면적 45~335㎡, 총 1221실로 구성된다. 일부 펜트하우스를 제외한 전체 물량을 선호도가 높은 중소형 면적으로 구성했다.

국내 첫 항만 재개발 사례인 부산항은 특히 북항 재개발 1단계에 이어 2단계 사업이 탄력을 받으면서 더욱 주목받고 있다. 오는 2022년부터 착수될 북항재개발 2단계 사업은 '부산시 컨소시엄'이 시행사로 참여하는 항만과 철도뿐 아니라 원도심까지 조화롭게 복합 연계 개발되면서 신해양산업 중심 국제교류지역으로 변모하게 될 전망이다.

단지는 부산 지하철 1호선 부산역과 초량역과 인접해있다. 북항 재개발지역과 도심을 연결하는 '씨베이파크선(C-Bay~Park, 트램)' 건설이 본격화됨에 따라 교통 여건은 더욱 향상될 전망이다. 씨베이파크선 1-1단계는 지상을 달리는 1.9km 길이 무가선 저상트램으로 북항 재개발 1단계 지역 5곳에 정차할 예정이다. '롯데캐슬 드메르'가 위치한 단지 바로 앞에도 정차역이 들어설 계획이다.

청약 접수는 롯데캐슬 드메르 공식 홈페이지에서 할 수 있고, 총 4개군으로 나뉘어 진행된다. 청약 신청을 위해서는 1군(45~46㎡), 2군(71㎡), 3군(90~91㎡)의 경우 100만원, 4군(314~335㎡) 500만원의 청약 신청금이 각각 필요하다. 또 각 군별 1건씩 청약 접수가 가능해, 1인 기준 최대 4건의 청약이 가능하다. 단 동일인이 동일군에 중복 청약은 할 수 없다.

견본전시관은 부산광역시 해운대구 우동 1522에 위치해 있으며, 코로나19 확산방지를 위해 사전예약제로만 운영될 예정이다. 공식 홈페이지를 통해 사전방문 예약을 신청할 수 있으며, 사전방문 예약자 및 동반 1인에 한해 입장이 허용된다. 직접 방문이 어려운 소비자들을 위해 홈페이지 내 사이버 견본전시관도 준비된다. 입주는 2025년 8월 예정이다.

