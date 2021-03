김진욱 "‘김학의 사건’ 처리 방침 내일 발표"

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건을 공수처에서 직접 수사할지, 다른 수사기관으로 이첩할지에 대한 방침을 12일 발표할 예정이다.

11일 오전 김진욱 공수처장은 정부과천청사로 출근하며 취재진과 만나 검찰에서 넘겨 받은 관련 사건을 어떻게 처리할 것인지 묻는 질문에 "내일 발표할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 수원지검은 김 전 차관 불법 출금 의혹과 관련해 ‘수사외압 의혹’을 받고 있는 이성윤 서울중앙지검장과 이규원 전 대검 과거사진상조사단 검사 등의 사건을 지난 3일 공수처로 이첩했다.

공수처는 해당 사안을 공수처에서 직접 수사할지, 검찰로 재이첩할지, 혹은 경찰청 국가수사본부로 이첩할지 여부를 놓고 고심 중인 것으로 알려졌다. 이날 김 처장은 검토 시간이 길어지는 이유를 묻는 질문에 "고려할 요소가 워낙 많고 자료가 방대하다"라고 답했다.

한편 해당 사건을 공수처가 직접 수사하는 것으로 방침이 정해지면 ‘공수처 1호 수사’ 대상은 이 지검장 등이 될 가능성이 있다. 다만 현재 공수처는 ‘공수처 검사’ 선발 절차를 진행 중이기 때문에, 정식 수사는 빨라야 내달 초에 시작될 수 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr