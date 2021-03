[클릭 e종목]"이랜텍, 2차전지 배터리팩·전자담배 수출의 원년"

[아시아경제 유현석 기자] KTB투자증권은 이랜텍 이랜텍 054210 | 코스닥 증권정보 현재가 8,220 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,110 2021.03.11 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]이랜텍, 메타버스 열풍…삼성 'AR 글라스' 부각 '상승'[특징주]이랜텍, 삼성SDI가 테슬라에 ESS 공급…바이든 친환경정책 수혜이랜텍, 바이든 친환경 정책에 ESS 수혜 기대 close 에 대해 2차전지 배터리팩 사업의 매출비중이 확대될 것으로 11일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이랜텍은 2차 전지 배터리팩 및 스마트폰 케이스, 충전기, 보호회로 전문 생산업체다. 베트남 법인에서 스마트폰 케이스, 배터리팩, 말레이시아 법인에서는 전자담배(KT&G 향), 국내에서는 ESS 배터리팩 등을 주로 생산한다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 "올해는 인도 신규 법인의 모빌리티 배터리팩 사업의 고성장이 전망된다"며 "글로벌 완성차 업체에 E-Bike용 모빌리티 배터리팩 공급을 시작했는데 고객사가 글로벌 1위 바이크 업체인 점과 이륜차 운행이 많은 인도 시장인 점을 고려 시, 연내 추가 증설도 기대되는 부분"이라고 설명했다.

그는 "ESS 배터리팩 추가 수주도 기대되는데 2018년부터 중대형 배터리팩을 준비하며 국내 대형 배터리 업체와 공급계약을 체결, 작년 양산라인 가동을 시작했다"며 "2021년 북미 및 유럽향 추가 ESS 수주가 전망된다"고 강조했다.

전자담배의 수출도 늘어날 것으로 기대했다. 그는 "말레이시아 법인은 KT&G가 작년 9월 신규 출시한 전자담배 ‘릴 솔리드 2.0’을 단독 공급 중이며 올해 상반기 해외 출시도 기대된다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr